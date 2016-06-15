Кличко обіцяє запровадити кардинальну реформу медичної галузі в столиці

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції Київської міської клінічної лікарні № 14, передає прес-служба КМДА.

Мер оглянув лікарню, на території якої (більше 5 га) розташовано багато старих занедбаних будівель.

«Ми бачимо, в якому жахливому стані тут будівлі. Ці корпуси були побудовані у 80-ті і 90-ті роки. Був запланований ремонт, на який виділялися космічні суми. Будемо говорити відверто – просто освоювалися гроші. Наразі будівництво заморожене. Потреби в такій кількості медичних площ немає, і, до того ж, ці будівлі вже не відповідають сучасним потребам і стандартам», – зазначив Віталій Кличко.

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Він підкреслив, що у Києві величезні площі медзакладів використовуються неефективно, а місто виділяє чималі кошти.

«Найближчим часом ми будемо презентувати програму розвитку столичної медицини. Ми запровадимо кардинальну реформу медичної галузі в Києві. Також презентуємо і програму медичного страхування. Всі ми розуміємо, що абсолютно безкоштовної медицини не може бути. Наше ключове завдання – надання сучасних медичних послуг всім, хто їх потребує», – наголосив Віталій Кличко.