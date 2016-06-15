З кабінету голови Солом'янського райсуду вкрали речі та ноутбук, підозрюють охоронців з полку "Київ"

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Головного управління поліції в Києві Оксана Блищик.

За її словами, до чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку із кабінету голови суду, звідки зникли особисті речі та ноутбук.

"За вказаною адресою - на вулицю Максима Кривоноса - негайно прибув наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції, працівники управління внутрішньої безпеки, інспекції по особовому складу та прокуратури району", - зазначила Блищик.

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На місці поліція опитала трьох осіб, яких підозрюють у скоєнні крадіжки. З’ясувалося, що всі вони – бійці полку особливого призначення "Київ" (у складі Національної поліції), які забезпечували у будівлі пропускний режим. На цей час встановлено, що вони перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Підозрюваних у крадіжці доставили до управління поліції, де з ними працюють слідчі та оперативники. За цим фактом начальник ГУ НП в Києві Андрій Крищенко призначив службове розслідування.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зібрані матеріали, у тому числі і висновок службового розслідування, будуть передані до органів прокуратури для подальшого розслідування.

Зловмисникам загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня в Солом'янському суді сталася пожежа, яку поліція розслідує як умисне знищення майна. Повідомлялося, що вигоріла, зокрема, кімната, де зберігалися кримінальні провадження.