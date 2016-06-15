У Києві довга жіноча спідниця зупинила ескалатор в метро на 20 хвилин

Про це повідомляється на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Дівчата, слідкуйте аби ваші прекрасні спідниці не потрапляли в ескалатор. Сьогодні на "Вокзальній" через таку неуважність, яка спричинила зупинку обладнання, пасажирам довелось майже 20 хвилин підніматися пішки. Не заходьте за жовту обмежувальну лінію та не сідайте на східці", - повідомили в прес-службі.

При цьому в метрополітені додали, що з дівчиною усе гаразд.

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Як повідомляв УНІАН, на початку травня в Києві на чотири місяці обмежили роботу однієї з найбільш завантажених станцій метро – "Вокзальної" - через проведення капітального ремонту. Водночас, кияни та гості міста виявилися не готовими до таких обмежень.