Вибух у під'їзді будинку в центрі Києва прогримів при спробі пограбування обмінника - ЗМІ

Про це повідомляє КиївІнформ.

Вибух стався близько 22.40, після цього будівля загорілася. Прибулі на місце події пожежники швидко загасили вогонь, але через сильне задимлення автодрабиною евакуювалися сім людей, які живуть на верхніх поверхах.

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Командир 10-ї роти національної поліції Києва Олексій Ковалевський розповів, що поліція отримала повідомлення про те, що в обмінний пункт за адресою намагаються проникнути невідомі. Відразу після цього надійшло повідомлення про вибух.

На даний момент встановлено, що невідомі бризнули струменем сльозогінного газу в охоронця обмінного пункту, але він встиг натиснути тривожну кнопку. Зловмисники кинулися геть, але при цьому кинули в під'їзд будинку вибуховий пристрій.

Нападники втекли.

Як повідомляв УНІАН раніше, двоє невідомих кинули в під'їзд будинку на вулиці Саксаганського вибуховий пакет.