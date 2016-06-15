В центрі Києва невідомі кинули вибуховий пакет у під'їзд будинку

Про це інформує Еспресо.TV.

Двоє невідомих кинули в підїзд будинку на вулиці Саксаганського вибуховий пакет.

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Після вибуху почалась пожежа. Через що довелося проводити евакуацію мешканців будинку.

Як передає 112 Україна, охоронець будівлі розповів поліцейським, що пакет кинув один з двох невідомих, які увійшли в будівлю в капюшонах. Після цього вони втекли. Ідентифікувати і затримати зловмисників поки не вдалося. Периметр біля будівлі охороняють правоохоронці.

Згодом Еспресо.TV повідомило, що з'явилося фото винуватців вибуху на вулиці Саксаганського у центрі Києва.

Раніше УНІАН повідомляв, що дві людини отримали опіки внаслідок вибуху на Трипільській ТЕС.