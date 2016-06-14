Після пожежі райсуд, що розглядає справи НАБУ, переїде в інший район

12:02, 14 червня 2016
Київ
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Частина суддів Солом'янського районного суду Києва, який постраждав від пожежі, тимчасово продовжать роботу в будівлі Шевченківського райсуду.

Фото ДСНС

Про це повідомила прес-служба Державної судової адміністрації.

Зазначається, що пожежею 13 червня було пошкоджено приміщення кримінальної канцелярії, повністю вигорів коридор, як наслідок, перший поверх було залито водою під час гасіння пожежі, а перекриття третього поверху прогоріло від високих температур, що створює реальну загрозу обвалу стелі в епіцентрі горіння, та сусідній з канцелярією кабінет судді.

Всі інші кабінети суддів від вогню не постраждали, але працювати в них не можливо через сильну закіптявість і підтопленість.

Було прийнято рішення, що судді, які розглядають кримінальні справи, та серверне обладнання, що забезпечувало роботу суду, будуть працювати в приміщенні Солом'янського суду, за адресою: вулиця Полковника Шутова, 1.

Водночас судді, які розглядають цивільні та кримінальні справи переїдуть у приміщення Шевченківського районного суду за адресою: вулиця Смирнова-Ласточкіна, 10-Б.

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Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк пояснив, що зараз над обрахунками збитків, завданих пожежею, працюють спеціалісти ДСА України та відповідні експерти.

Раніше у Солом'янському суді повідомили, що в результаті пожежі постраждали матеріали з кримінальної канцелярії, де зберігаються вже розглянуті кримінальні провадження.

Саме Солом'янський райсуд столиці розглядає справи Національного антикорупційного бюро. Матеріали, які були надіслані НАБУ, не постраждали.

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