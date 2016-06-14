На місці знесеного пам'ятника чекістам у Києві висадили клумбу

Як повідомляє телеканал "112 Україна", в клумбі висаджено близько 2 тисяч квітів, зокрема півоній та петуній.

До облаштування території, яке велося 2 дні, було залучено до 10 комунальників і до 5 одиниць техніки.

При цьому камінням, що залишилися після демонтажу пам'ятника, виклали доріжки навколо клумби, заливши їх бетоном.

Уламки самого монумента нині вивезені в музей авіації, їх подальша доля поки невідома.

Крім проведеного поточного ремонту, в сквері надалі планується і капітальний ремонт, терміни якого повинна встановити Київська міська рада.

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Пам'ятник чекістам в Києві був встановлений в 1967 році на Либідській площі (площі Дзержинського) в честь співробітників ВЧК. Авторами монумента є скульптор Василь Бородай та архітектор Анатолій Ігнащенко. Пам'ятник був виготовлений з червоного граніту та являв собою прямокутну брилу заввишки 9 метрів, на якій був висічений горельєф із зображенням облич двох бійців. Знизу на постаменті по периметру був напис великими літерами «Мужнім чекістам, бійцям революції, вірним синам Батьківщини, полеглим у боях за владу Рад, пам'ять і повагу народну».

Пам'ятник намагалися знести неодноразово, зокрема в лютому 2014 року і в квітні 2016 року. Демонтаж монумента був запланований на 25 травня, однак замість цього невідомі підігнали до пам'ятника екскаватор і почали його ламати. Після деякої зупинки руйнування монумента все ж було завершене 28 травня.