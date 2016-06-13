У Києві пропонують встановити пам'ятник президенту США Рейгану: петиція вже набрала більше тисячі підписів

Відповідна петицію опубліковано на сайті КМДА.

"Рейган до кінця своїх днів був переконаним захисником незалежності України та інших країн, що постраждали від комуністичної системи", - йдеться в повідомленні.

Автори петиції запропонували встановити пам'ятник на перехресті вулиць Липської та Інститутській, на місці поваленого пам'ятника першому секретарю ЦК КПУ Дмитру Мануільському (партійний псевдонім - Іван Безробітний - УНІАН).

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"Пам'ятник стане символічним нагадуванням про пріоритет таких понять, як свобода, гідність, думка про власний народ над особистими цілями і бажаннями", - зазначили автори.

Петиція вже набрала більше 1 тисячі підписів з необхідних 10 тисяч для її розгляду.