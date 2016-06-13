Кличко закликав депутатів Київради підтримати Рамкову Антикорупційну програму для Києва
Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради об'єднати зусилля та підтримати Рамкову Антикорупційну програму для міста Києва якнайшвидше. Про це Кличко заявив під час засідання Антикорупційної ради при Київському міському голові.
“Минулого тижня Рамкова Антикорупційна програма для міста Києва була передана на розгляд до комісій Київради. Цей документ - понад 100 сторінок - підготовлений членами Антикорупційної ради, громадськими експертами, співробітниками КМДА на рівні керівного складу. Підтримку при розробці надала федеральна програма уряду Німеччини Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)”, - зазначив Віталій Кличко.
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Він підкреслив, що подібний документ є першим для України: він містить і ідеологію, і методологію боротьби з корупцією, оперує конкретними результатами та індикаторами ефективності.
У Програмі чітко визначені відповідальні за здійснення заходів, завдяки чому, відзначив мер Києва, під час реалізації буде помітно, хто успішно бореться з корупцією, хто зволікає, а хто відверто саботує антикорупційні ініціативи столичної влади.
“Тепер слово за депутатами. Закликаю всі фракції об'єднати зусилля та підтримати Рамкову Антикорупційну програму для міста Києва якнайшвидше, - наголосив Віталій Кличко. - Бо, тільки один штрих: наприклад, ще в вересні минулого року я передав на розгляд Київради проект рішення про обов’язковий конкурсний відбір директорів комунальних підприємств. Минуло 8 місяців, а рішення так і не ухвалене. Чому? Які політичні сили не бажають запровадження прозорого процесу? Ми повинні об’єднувати зусилля в боротьбі з корупцією, а не затягувати запровадження змін, які унеможливлять корупцію”, - підкреслив Київський міський голова.