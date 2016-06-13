Кличко закликав депутатів Київради підтримати Рамкову Антикорупційну програму для Києва

“Минулого тижня Рамкова Антикорупційна програма для міста Києва була передана на розгляд до комісій Київради. Цей документ - понад 100 сторінок - підготовлений членами Антикорупційної ради, громадськими експертами, співробітниками КМДА на рівні керівного складу. Підтримку при розробці надала федеральна програма уряду Німеччини Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)”, - зазначив Віталій Кличко.

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Він підкреслив, що подібний документ є першим для України: він містить і ідеологію, і методологію боротьби з корупцією, оперує конкретними результатами та індикаторами ефективності.

У Програмі чітко визначені відповідальні за здійснення заходів, завдяки чому, відзначив мер Києва, під час реалізації буде помітно, хто успішно бореться з корупцією, хто зволікає, а хто відверто саботує антикорупційні ініціативи столичної влади.

“Тепер слово за депутатами. Закликаю всі фракції об'єднати зусилля та підтримати Рамкову Антикорупційну програму для міста Києва якнайшвидше, - наголосив Віталій Кличко. - Бо, тільки один штрих: наприклад, ще в вересні минулого року я передав на розгляд Київради проект рішення про обов’язковий конкурсний відбір директорів комунальних підприємств. Минуло 8 місяців, а рішення так і не ухвалене. Чому? Які політичні сили не бажають запровадження прозорого процесу? Ми повинні об’єднувати зусилля в боротьбі з корупцією, а не затягувати запровадження змін, які унеможливлять корупцію”, - підкреслив Київський міський голова.