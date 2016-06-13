Поліція розслідує пожежу в Солом'янському райсуді Києва як умисне знищення майна

Про це йдеться в повідомленні Головного управління поліції в Києві.

Зазначається, що до Солом’янського управління поліції повідомлення про пожежу в приміщенні суду надійшло близько 3:30. На місце події прибули представники всіх профільних служб.

Пожежу на другому поверсі було локалізовано. Під час огляду будівлі слідчі вилучили залишки електромережі та пожежне сміття.

Попередньо встановлено, що пожежа трапилася внаслідок замикання електромережі. В результаті пошкоджено коридор на другому поверсі та три кабінети.

Читайте такожВ Черкасах на дамбі посеред Дніпра горів потяг з пасажирами (відео)

За даним фактом слідчі районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці вилучені предмети направили на дослідження. Остаточна причина загоряння буде встановлена після проведення експертизи.

Як повідомлялося раніше, зали засідань та кабінети суддів Солом'янського райсуду в результаті пожежі не постраждали, однак вигоріла кімната, де зберігалися матеріали кримінальних справ.