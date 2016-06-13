В Солом'янському райсуді Києва вигоріла кімната з кримінальними справами (фото)

Пожежа виникла на першому та другому поверхах, повідомляє Еспресо.TV.

Вогонь уже загасили – на виклик приїхали 8 пожежних автомобілів.

Наразі точна причина загоряння невідома. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав - під час займання на місці події знаходився лише охоронець.

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Уже відомо, що зали засідань та кабінети суддів не постраждали. Натомість вигоріла кімната, де зберігалися матеріали кримінальних справ, передає ТСН.

За даними телеканалу "112 Україна", пожежа розпочалася о 3:25, її вдалося локалізувати за 2 години.

Наразі біля будівлі суду вже зібралися співробітники, однак на робочі місця вони потрапити не можуть, оскільки, за словами рятувальників, будівля в досить аварійному стані, там може обвалитися дах.