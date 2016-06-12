У Києві розпочався фестиваль вогню (фоторепортаж, відео)

Понад 300 учасників зі всього світу з'їхалися, щоб продемонструвати майстерне володіння полум'ям, ідеться передає ТСН.

Попри дощ та прохолодну погоду, Русанівській канал по обидва береги вщерть заповнений глядачами. Подивитись на вогняне шоу прийшли сотні киян.

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Це єдиний і найбільший у східній Європі фестиваль вогню – розповідає одна з його організаторів Олена Пілимська. Вже дев'ять років поспіль він збирає десятки тисяч глядачів зі всієї країни. Коли створювали файєр-фест, навіть не думали, що він стане таким популярним.

"Ніхто не знав, що він виллється в таке велике масштабне дійство, котре збирає 20 тисяч глядачів і великий інтерес у публіки, в тому числі з інших країн", - розповіла Пілимська.