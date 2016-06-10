У Києві суд заарештував підозрюваного у жорстокому побитті волонтера

Як повідомляє сайт Генеральної прокуратури, таке рішення сьогодні ухвалив Подільський районний суд Києва за клопотанням Київської місцевої прокуратури №7.

Інцидент стався у ніч на 22 травня. Перебуваючи в районі Контрактової площі, 26-річний молодий чоловік безпричинно напав на волонтера, завдав йому численні удари по голові. Потерпілий і досі перебуває в лікарні, його стан дуже важкий.

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"За результатами проведених заходів правоохоронцям вдалося встановити і затримати нападника. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває", - йдеться в повідомленні. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

25 травня на своїй сторінці у Facebook народний депутат від "БПП" Мустафа Найєм повідомив, що в ніч на 22 травня в центрі Києва жорстоко побили військового фотографа і волонтера Сергія Моргунова. "У ніч з суботи на неділю в Києві (ймовірно, на вулиці Сагайдачного) був жорстоко побитий наш друг, військовий фотограф, оператор і волонтер Сергій Моргунов", - повідомив він. У той час в повідомленні говорилося про те, що у Моргунова діагностовано забій головного мозку, крововилив у мозок, перелом нижньої щелепи, перелом носа, перелом відростка лобової кістки, часткова втрата пам'яті.