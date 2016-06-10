Очільники міст України мають підтримати позицію Кличка щодо тарифів - експерт

Про це 9 червня заявив аналітик громадської організації "Публічний аудит" Тарас Галайда.

В своєму матеріалі експерт зауважив, що підвищення комунальних тарифів у два рази стане занадто важким тягарем для суспільства і єдиним реальним важелем спротиву цьому процесу має стати позиція міських голів.

"Не може не радувати, що всупереч загальнодержавній тарифній політиці мер Києва Віталій Кличко не побоявся виступити проти затверджених сьогодні тарифів і вимагає від НКРЕКП скасувати таке рішення. Це абсолютно правильний та гідний поваги крок. Якщо на бік народу стануть й інші керівники міст і регіонів, шанси на перемогу в тарифній війні однозначно збільшаться!", – написав Максим Гольдарб.

За словами експерта після чергового зростання тарифів, середній рахунок за комунальні послуги сягне близько 3 тисячі гривень в опалювальний період та тисячу гривень в неопалювальний. Таке підвищення, з урахуванням середнього рівню прибутків українців зробить механізм надання субсидій непідйомним для держбюджету.

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"Якщо сьогодні субсидії отримувало близько 5 мільйонів домогосподарств, тобто десь 35% населення країни то відтепер на соціальну допомогу з оплати за житлово-комунальні послуги претендуватиме близько 80% населення. Навіть за середнього місячного доходу в 5 тисяч гривень на сім’ю виникне потреба в субсидіях, адже людям доведеться віддавати від 50 % до 80 % власних доходів на оплату комуналки", – додав експерт.

За словами Максима Гольдарба рішення НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), яка підпорядковується Кабінету міністрів України підвищити з 1 липня тарифи для населення може обернутися катастрофічними наслідками для всієї держави. Саме тому, на переконання експерта від такого кроку необхідно відмовитися. У якості альтернативи росту тарифів аналітик навів пропозицію Віталія Кличка до уряду України. В ній за прикладом Києва пропонують затвердити програму щодо енергоефективності, яка дозволить суттєво заощадити бюджетні кошти. В рамках цієї програми у київських будинках за останній рік встановили домові теплові лічильники, що дозволяють мешканцям під час опалювального сезону економити до 30% на опаленні.