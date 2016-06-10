"Збирав гроші на власні потреби": у центрі Києва у чоловіка відібрали сумку з 2 мільйонами гривень

Про це повідомили на сайті поліції Києва.

Чоловік 46 років з іншого регіону (в поліції не вказують, якого саме - УНІАН) розповів правоохоронцям, що протягом довгого часу збирав гроші. Коли сума виявилася значною, він вирішив обміняти гривні на долари. Чоловік домовився зі своїм знайомим, власником обмінного пункту.

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Заявник опинився на вулиці біля пункту обміну валют, не домовившись з приятелем про умови обміну. За словами чоловіка, в цей момент він помітив, що до нього зі спини підходять двоє. Люди в балаклавах почали бити чоловіка по ногах, а коли він впав, один із нападників вирвав сумку і рюкзак, у яких були гроші і документи.