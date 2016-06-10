Київ отримає 15 снігоприбиральних машин від Німеччини - Кличко

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив за результатами зустрічі з держсекретарем міністерства Райнером Бомбою. Віталій Кличко подякував за допомогу, яку міністерство надає для того, щоб зробити Київ сучасним європейським містом. Мер висловив сподівання, що темпи ефективної співпраці збережуться.

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«Я вже вчетверте у Києві за останній рік. Кожного разу, коли ми приїжджаємо сюди, бачимо зміни. Тому я вважаю, що ви йдете правильним шляхом», – наголосив Райнер Бомба.

У ході зустрічі сторони обговорили напрямки подальшої співпраці між столичною владою та урядом Німеччини. Зокрема, Райнер Бомба зазначив, що Федеральне міністерство готове передати Києву ще 15 одиниць снігоприбиральної техніки. «Вона вживана, але в гарному стані», – наголосив секретар.

Крім того, Віталій Кличко та Райнер Бомба обговорили можливість залучення німецьких експертів, які б проаналізували транспортні потоки міста та запропонували б рішення для розвантаження вулиць Києва, зокрема побудови нових транспортних розв’язок, тунелів та кільцевої дороги. Результатом цього аналізу має стати вироблення концепції, на якій будуть базуватися й подальші інфраструктурні проекти, наголосив Райнер Бомба.