Під час Маршу рівності в Києві буде обмежено рух транспорту

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.

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Рух транспорту буде закрито із 06.00 до 12.00 на наступних ділянках:

вул. Терещенківська (від вул. Богдана Хмельницького до Льва Толстого),

вул. Володимирська (від бул. Тараса Шевченка до вул. Льва Толстого),

вул. Льва Толстого (від вул. Тарасівської до пл. Льва Толстого),

вул. Антоновича (від вул. Саксаганського до вул. Льва Толстого),

вул. Велика Васильківська (від вул. Саксаганського до вул. Павла Скоропадського), а також буде закрито на вихід станцію метро «Площа Льва Толстого».

В поліції зазначають, що водії можуть користуватися наступними маршрутами руху:

просп. Перемоги - площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – бул. Лесі Українки;

вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – вул. Павла Скоропадського - вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – площа Перемоги;

вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова - бул. Тараса Шевченка – площа Перемоги;

вул. Антоновича – вул. Саксаганського – площа Перемоги – бул. Тараса Шевченка;

вул. Антоновича – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – Бессарабська площа – бул. Тараса Шевченка;

вул. Льва Толстого - вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – Бессарабська площа – бул. Тараса Шевченка;

вул. Льва Толстого - вул. Саксаганського – площа Перемоги – бул. Тараса Шевченка;

вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – площа Перемоги – бул. Тараса Шевченка;

вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – Бессарабська площа – бул. Тараса Шевченка.

Поліція Києва просить водіїв із розумінням поставитися до обмежень у русі, утримуватися від поїздок у центральну частину міста.