У центрі Києва частково перекриють рух транспорту через Нічний забіг
11:04, 10 червня 2016Київ
240
У суботу, 11 червня, на деяких вулицях у центрі Києва з 20.00 до 22.00 на час проведення Нічного забігу (Kyiv Night Run) буде перекрито рух транспорту.
У центрі Києва ввечері 11 червня відбудеться Нічний забіг / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, під час заходу рух буде перекрито за таким маршрутом: вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультурна – вул. Антоновича – вул. Жилянська – вул. Льва Толстого – вул. Саксаганського – вул. Еспланадна.
Читайте такожКличко взяв участь у благодійному забігу Київського міжнародного півмарафону
Як повідомляв УНІАН, у Нічному забігу можуть взяти участь всі охочі. У програмі заходу дві бігові дистанції: 5 і 10 км, а також заїзд ролерів на 10 км.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter