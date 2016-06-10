У центрі Києва частково перекриють рух транспорту через Нічний забіг

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, під час заходу рух буде перекрито за таким маршрутом: вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультурна – вул. Антоновича – вул. Жилянська – вул. Льва Толстого – вул. Саксаганського – вул. Еспланадна.

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Як повідомляв УНІАН, у Нічному забігу можуть взяти участь всі охочі. У програмі заходу дві бігові дистанції: 5 і 10 км, а також заїзд ролерів на 10 км.