У центрі Києва частково перекриють рух транспорту через Нічний забіг

11:04, 10 червня 2016
Київ
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У суботу, 11 червня, на деяких вулицях у центрі Києва з 20.00 до 22.00 на час проведення Нічного забігу (Kyiv Night Run) буде перекрито рух транспорту.

В Киеве 29 мая состоится очередной пробег под каштанами / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, під час заходу рух буде перекрито за таким маршрутом: вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультурна – вул. Антоновича – вул. Жилянська – вул. Льва Толстого – вул. Саксаганського – вул. Еспланадна.

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Як повідомляв УНІАН, у Нічному забігу можуть взяти участь всі охочі. У програмі заходу дві бігові дистанції: 5 і 10 км, а також заїзд ролерів на 10 км.

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