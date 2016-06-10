У Києві стартував відкритий конкурс на заміщення посад директорів шкіл та дитсадків

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Київ став першим містом, яке ініціювало проведення прозорих та публічних конкурсів для визначення керівників шкіл та дитсадочків. Наш досвід ще минулого року почали переймати й інші міста, а восени офіційний порядок такого призначення керівників затвердив уряд», – зазначила вона.

За словами Ганни Старостенко, конкурс триватиме півтора місяці – з 1 червня до 15 липня. «Прийом документів вже розпочався, він завершиться 21 червня. Після цього відбудеться власне конкурсний відбір, під час якого всі претенденти на відкритих конкурсних засадах боротимуться за можливість очолити відповідний навчальний заклад», – сказала заступник голови КМДА.

Відбір кандидатур триватиме у три етапи:

23-24 червня – проведення психологічного тренінгу для претендентів на базі Київського університету імені Бориса Грінченко;

30 червня – 1 липня – ознайомлення з навчальними закладами, педагогічними колективами та батьківською громадою;

4-5 липня – презентація власного бачення розвитку навчального закладу.



Добір проводитиме спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники органів місцевого самоврядування, батьківських організацій, громадських об’єднань керівників навчальних закладів Києва, депутати Київради, науковці, експерти, представники інших громадських організацій, що працюють у сфері освіти та психологи.

«Основні вимоги до потенційного керівника навчального закладу, які ми висуваємо, – це лідерські та управлінські здібності, аналітичне мислення та стратегічне планування, а також вміння ефективно побудувати комунікацію. Нашим школам та дитсадкам потрібні найкращі управлінці, адже не буває поганих навчальних закладів, бувають лише слабкі менеджери. Саме тому місто спільно з широким колом експертів започаткувало цей конкурс», – підкреслила заступник голови КМДА.

Зазначимо, що документи на участь у конкурсі (біографічна довідка та копія документу про освіту) претенденти можуть подати до 21 червня 2016 року до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Києва (бульвар Т. Шевченка, 3, каб. 412). З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням або за тел.: 279-25-49; 279-17-45.