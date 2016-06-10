У КМДА розповіли про ситуацію із сміттям в столиці

Про це розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає ТСН.

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За його словами, цьому сміттю міська влада протиставляє сміттєпереробний завод "Енергія", який за останні півтора роки збільшив свою потужність вдвічі без шкоди для екології.

Пантелеєв розповів, що у Києві сміття розподіляється на дві категорії і для кожної з них є два окремих полігона. Один накопичує будівельні відходи, інший – побутові. Другий полігон має вже 30 років.

"Дві основні небезпеки, які є на будь-якому полігоні, це біогаз, який є причиною пожеж, і фільтрат – токсична речовина, яка утворюється при довгому зберіганні відходів", - сказав представник КМДА.

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За його словами, щоб на сміттєзвалищі не скопичувався біогаз, на ньому діє система дегазації – в тілі полігону є 141 свердловина, яка забирає цей газ, спалює і він перетворюється на електроенергію, яка по зеленому тарифу продається в мережу. В годину спалюється 1200 кубометрів газу, сказав Петро Пантелеєв.