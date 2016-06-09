У Києві оголошено про підозру двом молодикам, які у кафе жорстоко побили бійця АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, за погодженням Київської місцевої прокуратури №8 оголошено про підозру двом молодикам, які в одному з кафе у Святошинському районі столиці завдали учаснику АТО тяжких тілесних ушкоджень.

Молодикам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що у ніч на 3 червня в кафе увірвалась група молодиків, які почали бити відвідувачів кафе, серед яких - 32-річний демобілізований боєць АТО. Молодики накинулись на нього, повалили на підлогу та почали бити ногами, діжками з-під пива та іншими важкими предметами. Як наслідок, боєць отримав тяжкі забої головного мозку та перелами кісток черепа.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене молодикам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Слідчі дії, в ході яких будуть встановлені інші учасники бійки, тривають.

Також у прокуратурі повідомили, що за вказаним фактом триває службова перевірка щодо дій співробітників Державної служби охорони, які виїжджали на місце події.