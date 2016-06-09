У Кличка запевняють, що захищають київське метро від російських кредиторів

Про це заявив заступник Кличка, керівник транспортної сфери столиці Ілля Сагайдак в інтерв'ю «Фактам».

«Ситуацію з «Укррослизингом» контролює особисто київський міський голова Віталій Кличко. Нещодавно він звернувся до президента країни і до РНБО з проханням захистити киян від свавілля компанії з російським слідом, адже це питання зачіпає інтереси українського народу», — заявив Сагайдак.

Нагадаємо підконтрольне російському «Внешэкономбанку» ТОВ «Укррослизинг» через суд вимагає від столичного метрополітену погасити борг у розмірі 1959466 447,88 грн за взяті в лізинг у 2010-2013 роках вагони. На підставі цього звернення, 13 травня Господарський суд Києва навіть наклав арешт на сотню взятих у лізинг вагонів. Тоді київські чиновники заявили, що подібне рішення суду ставить під загрозу нормальне функціонування транспортного сполучення міста і подали апеляцію, яка зняла накладений на вагони арешт. У даний момент судова тяганина триває.

За оцінками фахівців, Київським метрополітеном щодня користуються близько 1 млн. чоловік і в результаті вилучення 100 працюючих вагонів транспортна система столиці може частково зупинитися.

Сагайдак також зазначив, що київська влада зробить все, щоб не допустити подібного результату і активно займається вирішенням проблеми старих кредитів. Крім того, заступник голови КМДА заявив, що для того, щоб подібна ситуація не повторилася в київській мерії, ведуть принципово нову транспортну політику, яка за європейським зразком орієнтована в першу чергу на людей, а не на автомобілі.

«Ми спрямовуємо наші зусилля на створення комфортного середовища для киян і гостей столиці: зручний пішохідний простір, нові велодоріжки і велопаркінги, комфортний громадський транспорт. Природно, не забуваємо про будівництво нових магістралей, паркінгів, якісний ремонт доріг і розвантаження столиці від масового напливу автомобілів», – додав Сагайдак.