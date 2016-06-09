У Кличка запевняють, що захищають київське метро від російських кредиторів
Мер Києва Віталій Кличко зробив все можливе, щоб не допустити паралізації роботи столичного метрополітену.
Про це заявив заступник Кличка, керівник транспортної сфери столиці Ілля Сагайдак в інтерв'ю «Фактам».
«Ситуацію з «Укррослизингом» контролює особисто київський міський голова Віталій Кличко. Нещодавно він звернувся до президента країни і до РНБО з проханням захистити киян від свавілля компанії з російським слідом, адже це питання зачіпає інтереси українського народу», — заявив Сагайдак.
Нагадаємо підконтрольне російському «Внешэкономбанку» ТОВ «Укррослизинг» через суд вимагає від столичного метрополітену погасити борг у розмірі 1959466 447,88 грн за взяті в лізинг у 2010-2013 роках вагони. На підставі цього звернення, 13 травня Господарський суд Києва навіть наклав арешт на сотню взятих у лізинг вагонів. Тоді київські чиновники заявили, що подібне рішення суду ставить під загрозу нормальне функціонування транспортного сполучення міста і подали апеляцію, яка зняла накладений на вагони арешт. У даний момент судова тяганина триває.
За оцінками фахівців, Київським метрополітеном щодня користуються близько 1 млн. чоловік і в результаті вилучення 100 працюючих вагонів транспортна система столиці може частково зупинитися.
Сагайдак також зазначив, що київська влада зробить все, щоб не допустити подібного результату і активно займається вирішенням проблеми старих кредитів. Крім того, заступник голови КМДА заявив, що для того, щоб подібна ситуація не повторилася в київській мерії, ведуть принципово нову транспортну політику, яка за європейським зразком орієнтована в першу чергу на людей, а не на автомобілі.
«Ми спрямовуємо наші зусилля на створення комфортного середовища для киян і гостей столиці: зручний пішохідний простір, нові велодоріжки і велопаркінги, комфортний громадський транспорт. Природно, не забуваємо про будівництво нових магістралей, паркінгів, якісний ремонт доріг і розвантаження столиці від масового напливу автомобілів», – додав Сагайдак.