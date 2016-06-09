Влада Києва ініціює програму, яка дозволить зекономити 20% на опаленні

Про це під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба столичної міськдержадміністрації.

«Міська влада чудово усвідомлює, що проблему вартості комунальних послуг необхідно вирішувати, інакше люди просто не зможуть платити за них. Київ своїм прикладом готовий довести, що існують ефективні методи впливу на вартість комунальних послуг, які дають реальну економію кожній родині вже зараз. Хоча ми не затверджуємо тарифи, у відповідь на закиди про неефективне управління я можу навести досить переконливий аргумент. За півтора роки Київ із аутсайдера перетворився на лідируючий регіон за рівнем оснащення будинковими приладами обліку. У нас майже 90% будинків вже з лічильниками. Тоді як по Україні цей показник становить лише 55%. Ми підрахували, що протягом минулого опалювального сезону кияни замість 16,14 грн за кв. м платили в середньому по 10 грн за квадрат. Це один із найнижчих фактичних тарифів в Україні», – сказав Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що Київ пропонує дієвий механізм зменшення вартості комунальних послуг шляхом реалізації енергоефективних заходів.

«Реально вплинути на вартість опалення, яка в платіжках у опалювальний сезон займає близько 70% можливо через встановлення та реконструкцію індивідуальних теплових пунктів у будинках (ІТП). Основні переваги ІТП давно відомі – це підвищення якості послуги, більш комфортна та рівномірна температура в будинках, можливість погодного регулювання залежно він погодних умов, 20% зниження вартості послуги опалення», – пояснив він.

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За словами Петра Пантелеєва, повноцінна програма встановлення теплопунктів у київських будинках коштує приблизно 4 млрд грн.

«Її виконання дозволить щороку за опалювальний сезон повертати державному бюджету понад 20% коштів (1,68 млрд грн), які б пішли на субсидування населення. При цьому і люди сплачуватимуть на ті ж 20% менше. Очевидно, що для держави інвестиції у енергозбереження є більш вигідними», – аргументував Петро Пантелеєв.

Він підкреслив, що Київ довів своє лідерство в енергоефективності та готовий першим реалізувати державну цільову програму.