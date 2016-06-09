В Києві на Троєщині планують облаштувати індустріальний парк
Влада Києва має намір облаштувати на Троєщині індустріальний парк, під який відведуть щонайменше 60 га.
Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Геннадій Пліс, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
За його словами, проект планується реалізувати в рамках державно-приватного партнерства.
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«Площа парку може бути від 60 до 240 га. Місто надасть землю і, можливо, побудує частину необхідної інфраструктури. Усе інше, в тому числі управління майбутнім індустріальним парком і його розвиток, візьме на себе інвестор», –зазначив чиновник.
Він повідомив, що зараз проект індустріального парку закладається в проекти детального плану території та Генерального плану столиці. Облаштування парку стане можливим після затвердження цих документів.