В Києві на Троєщині планують облаштувати індустріальний парк

Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Геннадій Пліс, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, проект планується реалізувати в рамках державно-приватного партнерства.

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«Площа парку може бути від 60 до 240 га. Місто надасть землю і, можливо, побудує частину необхідної інфраструктури. Усе інше, в тому числі управління майбутнім індустріальним парком і його розвиток, візьме на себе інвестор», –зазначив чиновник.

Він повідомив, що зараз проект індустріального парку закладається в проекти детального плану території та Генерального плану столиці. Облаштування парку стане можливим після затвердження цих документів.