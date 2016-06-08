Обвал будівлі у Києві: поліція з'ясовує обставини та причини події (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Зазначається, що повідомлення про те, що на території недіючої ферми на вказаній вулиці уламками будівлі присипало 16-річного хлопця, надійшло до поліції від лікаря швидкої допомоги.

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На місці події правоохоронці з’ясували, що з постраждалими було ще двоє його неповнолітніх друзів. Вони розповіли поліцейським, що нишпорили будівлею у пошуках металобрухту. В якийсь момент почули шум та побачили під завалом свого товариша. Зрозумівши, що самостійно допомогти йому не зможуть, викликали "швидку" та рятувальників. У результаті врятованого 16-річного хлопця із травмами ніг доправили до лікарні.

Наразі правоохоронці проводять дослідчі дії та з’ясовують усі обставини надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень в Києві по вул. Кондратюка, 7, в одноповерховій недіючій будівлі стався обвал конструкцій.