Влада Києва закликає всіх бути толерантними та відкинути агресію для можливості мирно провести Марш рівності

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Це наш тест на людяність. Київ – столиця, яка прагне до рівності і вбачає пріоритетом європейський розвиток, і ми маємо можливість засвідчити це», – підкреслив чиновник.

За його словами, зі свого боку міська влада координує дії з іншими відповідними органами, аби захід пройшов мирно. Так, вже відбулася нарада з представниками правоохоронних органів, пожежної охорони та медичної допомоги.

Читайте також"Правий сектор" щодо можливості бійки на ЛГБТ-марші з геями: як вийде

«Ми зібрали представників всіх задіяних структур, аби обговорити координацію. І всі вони запевнили, що повністю готові забезпечити порядок. Якщо для координування дій потрібні будуть додаткові зустрічі та наради, ми проведемо їх», - сказав Пліс.

Як нагадали в КМДА, Марш рівності у Києві стартує о 10 ранку від головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, активісти, громадськість. Під час заходу можливе тимчасове обмеження руху автотранспорту, додатково працюватимуть бригади поліції, Національної гвардії, пожежної охорони і карети швидкої допомоги.