Влада Києва закликає всіх бути толерантними та відкинути агресію для можливості мирно провести Марш рівності
Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс закликав киян та гостей міста бути толерантними, поважати один одного та утриматися від проявів агресії під час Маршу рівності, запланованого на 12 червня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
«Це наш тест на людяність. Київ – столиця, яка прагне до рівності і вбачає пріоритетом європейський розвиток, і ми маємо можливість засвідчити це», – підкреслив чиновник.
За його словами, зі свого боку міська влада координує дії з іншими відповідними органами, аби захід пройшов мирно. Так, вже відбулася нарада з представниками правоохоронних органів, пожежної охорони та медичної допомоги.
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«Ми зібрали представників всіх задіяних структур, аби обговорити координацію. І всі вони запевнили, що повністю готові забезпечити порядок. Якщо для координування дій потрібні будуть додаткові зустрічі та наради, ми проведемо їх», - сказав Пліс.
Як нагадали в КМДА, Марш рівності у Києві стартує о 10 ранку від головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, активісти, громадськість. Під час заходу можливе тимчасове обмеження руху автотранспорту, додатково працюватимуть бригади поліції, Національної гвардії, пожежної охорони і карети швидкої допомоги.