У Києві обвалилася будівля, під завалами опинився 16-річний хлопець (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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Він розповів, що за лічені хвилини на місце події прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини, аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.

"О 14:20 юнака дістали з-під завалу, прибравши бетонну плиту, і транспортували до карети швидкої допомоги. Хлопець госпіталізований до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.