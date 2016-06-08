У Києві обвалилася будівля, під завалами опинився 16-річний хлопець (фото, відео)

16:44, 08 червня 2016
Київ
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По вул. Кондратюка, 7, в 1-поверховій недіючій будівлі стався обвал конструкцій, під яким перебував 16-річний хлопець.

facebook.com/MykolaChechotkin

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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Він розповів, що за лічені хвилини на місце події прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини, аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. 

"О 14:20 юнака дістали з-під завалу, прибравши бетонну плиту, і транспортували до карети швидкої допомоги. Хлопець госпіталізований до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

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