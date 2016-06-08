Резніков: Труханів острів є і залишиться рекреаційною зоною

"Останні дні активно обговорюється зареєстрований на сайті Київради проект рішення щодо передачі приватній компанії півгектара землі на Трухановому острові. Із юридичної точки зору, будь-який власник споруд та будівель має право клопотати про оформлення права користування ділянкою, на якій його споруди розташовані, проте саме Київрада може вмотивовано відмовити в такому клопотанні, якщо вбачає підстави", - сказав Олексій Резніков.

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Для того, аби вмотивовано погоджувати клопотання про землевідведення, або навпаки - відмовляти, Олексій Резніков закликав депутатів опрацювати матеріали роботи Комісії із питань перевірки законності розташування існуючих будинків, будівель, споруд, інженерних мереж та комунікацій, малих архітектурних форм, а також законності передачі (надання) земельних ділянок, які знаходяться на території Труханового острова і визначити законні й незаконні об’єкти на території острову.

"Колеги-депутати, у вас є напрацювання Комісії із питань перевірки законності розташування споруд на території Труханового острова, що працювала під головуванням Олексія Гриценка в минулій каденції. Ця комісія завершила роботу в зв’язку з обранням нового складу Київради, але риску своєї діяльності не встигла підвести. Я закликаю вас вивчити напрацювання й документи та дати врешті-решт відповідь киянам та самим собі, які будови є незаконними та ніколи не отримають земельні ділянки, навіть під соусом "рекреації", а яким ви можете продовжувати оренду землі, аби острів розвивався у спортивно-рекреаційному напрямку і міський бюджет також мав з цього зиск. Або, якщо вбачаєте необхідність, продовжіть роботу Комісії новим складом", - наголосив Олексій Резніков.

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Заступник голови КМДА додав, що жодне рішення, яке суперечить інтересам киян і є сумнівним у частині законності не буде легітимізоване підписом міського голови.

"Міський голова має право зупинити будь-яке рішення, яке в той чи інший спосіб суперечить інтересам територіальної громади міста, або є недолугим з точки зору законодавчої бази. І я певен, що Віталій Кличко стане на захист киян і скористається цим правом", - резюмував Олексій Резніков.