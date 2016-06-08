КМДА "за" перейменування двох проспектів у Києві на честь Бандери та Шухевича

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Зазначається, що на черговому засіданні Комісії з питань найменувань Київською міською державною адміністрацією було підтримано низку пропозицій щодо перейменування вулиць у Києві.

Зокрема, комісія рекомендувала Кличку внести до Київради подання щодо перейменування 4-ох вулиць, 2 проспектів і провулку.

Зокрема, вул. Баумана на вул. Януша Корчака, вул. Ванди Василевської на вул. Змієнка, вул. Кутузова на вул. Генерала Алмазова, вул. Суворова на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, пров. Кутузова на пров. Євгена Гуцала, проспект Ватутіна на проспект Романа Шухевича та проспект Московський на проспект Степана Бандери.

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"Усі відповідні пропозиції пройшли громадські обговорення та голосування. Згідно з витягом протоколу, громадські обговорення щодо перейменування вулиць відбуваються на нашому офіційному сайті. Ми беремо на себе відповідальність і одразу інформуємо в разі, якщо голоси були "накручені", - заявив співголова комісії, заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Крім того, пропозиції будуть сформовані у проекти рішень, які увійдуть до Київради і потраплять на розгляд профільних комісій. Тільки після розгляду комісіями проекти рішень вносяться до сесійної зали, де депутати визначаться: підтримувати чи не підтримувати відповідне перейменування.

"Рішення Комісії з найменувань мають винятково рекомендаційний характер, і тільки рішення Київради, підписане міським головою, є нормативним актом", – наголосив Резніков.

Також комісія рекомендувала міському голові внести до Київради подання щодо присвоєння скверу на Володимирському проїзді, 1 назви "Литовський".

Ще було прийнято рішення винести на громадські обговорення питання щодо присвоєння школі мистецтв Деснянського району імені видатного українського композитора Миколи Леонтовича, а Міжнародному аеропорту "Київ" – імені видатного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Крім того, вирішено винести на громадські обговорення перейменування вул. Гайдара на вул. Сім’ї Прахових, вул. Маршала Тимошенко – на вул. Миколи Кагарлицького, пров. Михайла Реута – на пров. Памви Беринди, вул. Генерала Наумова – на вул. Людмили Фої, вул. Семашка – на вул. Миколи Павлушкова та б-р Дружби Народів – на б-р Миколи Міхновського.