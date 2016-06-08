Кличко: Київ до кінця 2017 року повинен стати першим з міст, яке зупинить епідемію ВІЛ

Про це мер української столиці Віталій Кличко заявив у Нью-Йорку після дискусії, яка відбулася в приміщенні ООН у рамках міжнародної конференції Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic.

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"Головне для нас сьогодні - забезпечити лікуванням 90 відсотків ВІЛ-позитивних людей у столиці. Широке тестування та інформаційна кампанія щодо його необхідності допоможуть більшій кількості людей дізнатися про свій ВІЛ-статус та вчасно розпочати лікування. Великою проблемою для Києва та багатьох інших міст є те, що велика кількість людей не знають про свій ВІЛ-статус а серед тих, хто знають, не всі мають доступ до лікуванням. Тому ми разом з громадськими організаціями домовилися розробити детальний план щодо заходів для зупинення епідемії. І це реально, у нас є для цього ресурси, розуміння того, що потрібно робити в першу чергу. Та, безумовно, політична воля і відповідальність", - наголосив мер Києва.

Також після дискусії за участю мерів, представників донорських та неурядових організацій Кличко зустрівся з керівником департаменту інноваційних програм ЮНІСЕФ Сінтією МакКафрі.