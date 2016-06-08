У КМДА пояснили, що після першого липня ЖЕКи не припинять обслуговувати будинки, де не створено ОСББ

Мешканці не залишаться без необхідних послуг, у тому числі аварійного обслуговування. Разом із тим, і до, і після 1 липня у людей залишається право створювати ОСББ або змінити обслуговуючу організацію без створення ОСББ. Про це під час інтерв’ю у прес-центрі «Сегодня Мультимедиа» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«У Києві працює десять комунальних підприємств – керуючих компаній, які гарантовано забезпечуватимуть обслуговування будинків, інженерних мереж, проводитимуть підготовку будівель до опалювального сезону. Контроль за якістю їхньої роботи столиця забезпечуватиме через Житлово-комунальну інспекцію в місті Києві», – заявив заступник голови КМДА.

Місто й надалі сприятиме створенню ОСББ у житлових будинках як оптимальної форми управління будинками.

«Створення ОСББ дає змогу його мешканцям безпосередньо брати участь у господарських процесах. Це, у першу чергу, стосується визначення тарифу на утримання будинків та прибудинкової території. Люди самостійно вирішують, чи потрібно їм мити під’їзд із миючими засобами чи ні, варто це робити раз на тиждень чи частіше тощо. Це питання того, яку ціну готові сплатити люди за обслуговування свого будинку. Але найголовніше, що вони контролюють кожну копійку, яка пішла на ту чи іншу роботу», – сказав він.

Петро Пантелеєв також сказав, що міська влада, зокрема, також моніторить усі звернення киян з питань ОСББ і надає необхідні роз’яснення.

«Зараз ми також звертаємо увагу на будь-які прояви саботажу щодо створення ОСББ з боку існуючих обслуговуючих компаній. Йдеться, насамперед, про небажання ЖЕКів приватної форми власності передавати усю необхідну документацію будинковій громаді, яка планує створити ОСББ. Ми відслідковуємо конкретні адреси й фірми, які перешкоджають створенню ОСББ», – зазначив заступник голови КМДА.

Також існує велика проблема, що пов’язана із тривалим періодом для підготовки актуального переліку співвласників приміщень або квартир багатоквартирного будинку.

«Цим займаються Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна (БТІ) та територіальна служба Мінюсту. Міська влада сьогодні максимально включається у процес налагодження цієї роботи», – підкреслив він.