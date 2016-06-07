У Києві підлітки затримали грабіжника та передали поліції

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції у Facebook.

"Вчора на вулиці Зодчих двічі зривали золоті ланцюжки з жінок. В ході першого епізоду потерпілій забризкали обличчя сльозогінним газом. Двоє нападників утекли", - повідомляє поліція.

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"Трохи пізніше двоє чоловіків зірвали золоту прикрасу з іншої жінки. На щастя, одного з них затримали підлітки-очевидці. На місце викликали патрульних", - інформує допис.

"Охоронці порядку швидко затримали другого підозрюваного. Під час поверхневого огляду виявили шприци з невідомою речовиною. За попередньою інформацією, одного з них розшукують за вбивство. Також підозрюють, що саме цей тандем "герої" першого грабежу на вулиці Зодчих. Так це чи ні, встановлять слідчі", - говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні у Києві поліція затримала грабіжника, що перебував у міжнародному розшуку.