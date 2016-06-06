Кличко у Нью-Йорку взяв участь у міжнародній конференції Fast-Track Cities: Київ може отримати додаткові кошти на боротьбу зі СНІДом

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Нью-Йорку під час міжнародної конференції щодо боротьби зі СНІДом Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic.

«І я дуже вдячний глобальному координатору програми США з ВІЛ/СНІДу, послу Деборі Біркс, яка заявила про своє бажання додатково виділити Києву 1,6 млн доларів від програми «Пепфар» для ВІЛ-програм на наступний рік. Це буде значною підтримкою для покращення надання послуг ВІЛ-інфікованим та дозволить наблизитись до цілей ЮНЕЙДС 90-90-90 в рамках Fast-Track Cities», – підкреслив Віталій Кличко.

Під час конференції мер Києва зустрівся з заступником генерального секретаря ООН із питань боротьби зі СНІДом Мішелем Сідібе та запропонував йому розповсюдити програму Fast-Track Cities, яка є ініціативою мерів світових міст, і на інші міста України.

Також відбулася зустріч Віталія Кличка з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо. Мер Києва подякував за організацію такої конференції та особливу увагу та допомогу Києву. І запросив мера Нью-Йорка відвідати українську столицю.