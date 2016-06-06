Київрада хоче віддати "азарівцям" півгектара землі на Трухановому острові (фото, відео)

Про це свідчить проект рішення Київради від 31 травня, передають "Наші гроші".

Ділянку на вул. Труханівська, 1, фірмі планується передати на 15 років для рекреаційних цілей. Підставою для цього стало нерухоме майно, власником якого "Світ природи" став за рішенням суду 2004 року. У судовому реєстрі це рішення знайти не вдалося.

Відомо, що майно складається з нежилих приміщень площею 911 кв. м, гаражних боксів площею 303 кв. м і барбекю площею 30 кв м. Йдеться про приміщення дореволюційного яхт-клубу. У 2012 році журналісти програми "Гроші" дізналися, що народний депутат від Партії регіонів Дмитро Шенцев у період тримав там громадську приймальню.

Читайте такожЖурналісти знайшли власників маєтків на території Труханового острова, серед них - екс-регіонали (відео)

Зауважимо, що заступник Київського міського голови Олексій Резніков у квітні цього року заявив (час – 3:17 хв на відео) ТСН, що "на Трухановому острові на сьогодні нікому земля не надається в користування, навіть при тому, що він має на це законні підстави".

Між тим, ділянка, яку Київрада планує віддати "Світу природи", впритул примикає до ділянки площею 1,05 га. Остання до 2020 року перебуває в оренді ТОВ "Яхт-клуб "Локомотив", яке з 2007 року є власником водної станції ДСТ "Локомотив" (вул. Паркова дорога, 20). Цю фірму у 2004 році заснували кияни Олег Лєбєдєв і Надія Сечина, менеджер фірм з орбіти Миколи Азарова; директором компанії з 2008 року є Олексій Кулінський.

ТОВ "Світ природи" у 2003 році заснували Наталія Волуйко і ТОВ "Будівельний союз", співвласниками якого порівну є та ж Волуйко і Марина Ленінг, дружина Вадима Копилова, екс-голови правління "Нафтогаз України" на початку 2000-х років та в.о. міністра економіки у 2012 році. У 2010-2012 рр Копилов був першим заступником міністра економрозвитку Андрія Клюєва; у 2003 р він був заступником міністра фінансів Миколи Азарова. У 2010-2012 рр Копилов був співвласником збанкрутілого "Терра банку", де Ленінг була головою наглядової ради. З 2014 року Марина Ленінг є власницею "Кристалбанку".

З 2011 року директором "Світу природи" є Володимир Крикривцев, який з 2008-го також керує "Будівельним союзом". Також він є директором ТОВ "Перлина України", засновниками якої є Олег Немировський, Олександр Сімушов і Михайло Фріденталь, впливовий донецький бізнесмен 1990-х років, батько дружини екс-голови Держархбудінспекції Олександра Рибака (син екс-голови ВР, члена ПР Володимира Рибака).

Крім того, "Перлина України" і "Світ природи" мають спільний телефон (380445376389). Цей же номер має і ТОВ "Природопромбудсервіс", засновниками якого є Наталія Волуйко та Ігор Немировський, ймовірно брат екс-нардепа. Волуйко та Ігор Немировський прописані за однією адресою.

Читайте такожНа Трухановому острові комунальники почали зносити незаконні споруди (фото)

Спізасновниця "Яхт-клубу "Локомотив" Надія Сечина є співзасновницею ТОВ "Хокейний світ України", яке було зареєстроване за однією адресою з будівельною групою "Розвиток" Олексія Азарова.

Також Сечина є співзасновницею ТОВ "Торонто" разом з низкою осіб, зокрема, Наталією Швидун, Наталією Шумаковою і Галиною Садовою. Усі троє проживають у Києві поруч – на проспекті Героїв Сталінграду.

Галина Садова відома як керівник і співзасновник дачного кооперативу "Чехово" (Ялта, Крим) разом із сімейством Азарових. Сечина і Садова є також співзасновниками ТОВ "Благоустрій-2" і ТОВ "Українська телекомунікаційна компанія".

У свою чергу Наталія Швидун є співзасновником благодійного фонду "Славутич" разом з Глібом Лєшковим, відомим як менеджер групи "Розвиток" Азарова. Швидун також є серед засновників ТОВ "Орлинівське мисливське господарство", яке у 2008-му отримало майже 14 тисяч га у Криму – все узбережжя від Балаклави до мису Айя – в оренду на 25 років. Там будувався маєток Януковича.