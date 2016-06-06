Петиція про заборону "Маршу рівності" на сайті Київради набрала 10 тисяч підписів
Петиція про заборону проведення в Києві форуму «Київ Прайд 2016» та «Маршу рівності», запланованого на 12 червня, набрала необхідні 10 тисяч підписів.
Петицію, опубліковану на сайті Київської міськради, тепер має розглянути київська влада, пише Радіо Свобода.
Документ зареєстрували 30 травня і 5 червня зібрала понад 10 тисяч підписів.
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«Гей-паради та будь-які інші масові заходи ЛГБТ-активістів мають бути забороненими. В країні йде війна, чимало бійців повернулись з передової з психологічними проблемами. Влада, замість того, аби надавати належну підтримку нашим захисникам захищає всілякі «паради», які на даний час взагалі є недоречними…», – йдеться у петиції.
Як повідомляв УНІАН, поліція налаштована дуже жорстко захищати права громадян на Марші рівності у Києві, адже кожен має право висловити свою думку.
Раніше, представники ОУН виступили з різкою заявою щодо гей-параду в Києві, який заплановано на 12 червня. Активісти організації пригрозили зірвати марш і закликали однодумців вийти і підтримати їхню позицію.