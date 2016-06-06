Петиція про заборону "Маршу рівності" на сайті Київради набрала 10 тисяч підписів

Петицію, опубліковану на сайті Київської міськради, тепер має розглянути київська влада, пише Радіо Свобода.

Документ зареєстрували 30 травня і 5 червня зібрала понад 10 тисяч підписів.

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«Гей-паради та будь-які інші масові заходи ЛГБТ-активістів мають бути забороненими. В країні йде війна, чимало бійців повернулись з передової з психологічними проблемами. Влада, замість того, аби надавати належну підтримку нашим захисникам захищає всілякі «паради», які на даний час взагалі є недоречними…», – йдеться у петиції.

Як повідомляв УНІАН, поліція налаштована дуже жорстко захищати права громадян на Марші рівності у Києві, адже кожен має право висловити свою думку.

Раніше, представники ОУН виступили з різкою заявою щодо гей-параду в Києві, який заплановано на 12 червня. Активісти організації пригрозили зірвати марш і закликали однодумців вийти і підтримати їхню позицію.