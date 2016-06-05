У Києві прорвало тепломережу, майже 80 будинків залишилися без гарячої води

Про це на своїй сторнці у Facebook повідомляє ПАТ "Київенерго".

Зазначається, що на час ліквідації пошкодження припинено гаряче водопостачання 78 житлових будинків, 3 лікувальних закладів, 5 дитсадків, 5 шкіл у межах вул. Гетьмана, Борщагівської та Виборгзької.

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Стало відомо, що аварія сталася 5 червня близько 1 години ночі у зв'язку із високим рівнем зношеності труб: ця тепломережа експлуатується з початку 60-х та вичерпала свій 25-річний термін.

Наразі ведуться ремонтні роботи, які планують завершити 6 червня до 0:30.

Як повідомляв УНІАН, раніше аварія на трубопроводі поблизу станції метро "Либідська" неподалік ТРЦ "Ocean Plaza", спричинила провал асфальту на проїжджій частині. За інформацією очевидців, струмінь води з-під землі був дуже потужним, прилеглу територію залило водою, "як після бомбардування побило пару машин".