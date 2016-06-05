На Київщині водій збив двох дітей на смерть, натовп хотів вчинити самосуд (фото)

На Київщині поліція розслідує обставини смертельної ДТП / Фото ГУ НП в Київській області

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Київській област, аварія сталася близько о 20.20 4 червня у місті Васильків.

Водій "ВАЗа" не впорався з керуванням і на великій швидкості з’їхав на узбіччя, де збив на смерть двох дівчаток 10-12 років.

Також на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що водій легковика скоїв наїзд на дітей, а небайдужі громадяни накинулись на чоловіка і намагались вчинити над ним розправу.

Читайте такожУ Києві п'яний водій влаштував моторошну ДТП, є загиблий (фото)

Водія, 25-річного місцевого жителя, правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та доставили до Васильківського відділу поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Досудове слідство триває.