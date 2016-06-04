Вулицями Києва їздитиме мобільний офіс поліції (фото, відео)

Про це сьогодні, 4 червня, розповіла глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе, повідомляє Департамент комунікації відомства.

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Вона зазначила, що поки перший такий мобільний офіс поліції з’явився у Києві. Проте в подальшому їх планують запустити в інших населених пунктах держави. У першу чергу вони з’являться у сільській місцевості, де немає належних умов для прийому громадян поліцейськими.

«Люди зможуть поговорити, написати заяву, довідатися відповіді на запитання, що їх цікавлять», – зазначила Деканоідзе.

За її словами, подібні «офіси на колесах» є досвідом західних країн. Вони призначені для обслуговування віддалених територій, зокрема – кількох сіл одним поліцейським. Мобільні офіси оснащені комп’ютерами і модемами для доступу в мережу Інтернет.

Деканоідзе зазначила, що оснащення поліцейських подібними мобільними офісами вимагає додаткових ресурсів, зокрема – фінансування з бюджету.

«Я дуже сподіваюся і звертаюся до уряду, Верховної Ради, депутатів: поліція – це наше майбутнє, живий організм, який відповідає за безпеку нашого народу», – наголосила глава Нацполіції.