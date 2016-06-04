На найбільшому у Києві ринку сталася пожежа

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в м.Києві на своїй сторінці у Facebook.

3 червня о 17:40 до оперативно-координаційногоцентру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території ринку по вул. Електротехнічній, 18, що в Деснянському районі.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже становила близько 250 кв. м.

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Як виявилось, пожежа виникла в двох павільйонах торгівельного ряду. Через сильні пориви вітру та безпосередню близькість павільйонів один від одного, вогонь швидко перекинувся на поруч розташовані кіоски. Швидкому поширенню полум’я сприяло те, що павільйони було оздоблені гібсокартонними перегородками та дерев’яними обрешітками. Гасіння пожежі ускладнювалось великим навантаженням приміщень павільйонів горючими матеріалами.

О 18:31 пожежу було локалізовано, а о 18:46 - ліквідовано. Завдяки злагодженим та скоординованим діям вогнеборців попереджено поширення полум’я на всю територію ринку.

На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві. Внаслідок пожежі пошкоджено близько 10 торгівельних павільйонів.

Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі та збиток з’ясовується.