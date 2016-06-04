Віталій Кличко: Для розвитку Києва ми залучаємо позитивний досвід інших міст

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю радіостанції NPR під час візиту до США, повідомляє сайт КМДА.

"Наше головне завдання - змінити систему управління. Тому ми залучаємо позитивний досвід інших великих міст світу. Саме тому я зараз тут, у Чикаго. Я мав зустрічі з багатьма мерами, ми ділилися досвідом та обмінювалися баченням розвитку наших міст", - зазначив Віталій Кличко.

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Коментуючи зусилля міської влади у боротьбі з корупцією, мер наголосив, що головним завданням є забезпечення прозорості управління.

"Тому ми відкрили засідання комісій Київради, запровадили електронний бюджет та систему петицій. Кияни можуть контролювати мерію та слідкувати за всім, що відбувається в місті. Ми вже маємо результати. За рік ми збільшили надходження до бюджету на третину - не через те, що гарно працює економіка, а тому що ці гроші раніше розкрадалися. Зараз вони працюють для громади нашого міста", - наголосив Віталій Кличко.