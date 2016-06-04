У Києві поліція виявила великий арсенал зброї та вибухових речовин (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУНП у м.Києві, вчора ввечері до Подільського управління поліції зателефонував чоловік і сказав, що в гаражі він помітив підозрілі предмети.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка дослідила приміщення та виявила в одному із боксів велику кількість зброї та боєприпасів. Правоохоронці викликали вибухотехнічну службу, кінологів та опитали власника приміщення - 46-річного киянина. Він запевнив, що в останні роки його гаражем користувався покійний брат.

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Фахівці вилучили з гаражного боксу майже 60 гранат: Ф1, РГД-5, ВОГ, РГН, РДГ; запали до них, електродетонатор, вогнепровідні та детонуючі шнури, саморобні електроспалахувачі, пластичні та тверді речовини, вибухові пакети, ящики з набоями різного типу та калібру, глушник саморобний та пістолети, нагани, пневматичний ШВ.

"Усі ці небезпечні предмети та речовини направлено на експертне дослідження. Скоріше за все, вони були привезені у Київ із зони проведення антитерористичної операції. Окрім того, вдома у чоловіка вилучили різноманітні документи і схеми закладення вибухівки на різноманітних об’єктах. Зараз уся ця інформація ретельно вивчається і перевіряється. Насамперед ми з’ясовуємо, чи були у чоловіка, який це все зберігав, спільники і хто вони", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

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За даним фактом слідчими Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють, яким чином та з якою метою бойові припаси потрапили до Києва, а також осіб, які можуть бути причетними до незаконного перевезення і зберігання небезпечних предметів.