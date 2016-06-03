Визначені перші переможці конкурсу на заміщення вакантних посад в департаменті Держархбудконтролю Києва

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, передає прес-служба столичної адміністрації.

"Відбувся перший конкурс на заміщення вакантних посад Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. До складу конкурсної комісії увійшли співробітники цього департаменту та представники Реанімаційного Пакету Реформ – члени Антикорупційної ради при Київському міському голові. Конкурс був проведений об’єктивно, конструктивно та фахово", –заявив Спасибко.

Директор департаменту Олена Марченко розповіла, що на конкурс було заявлено десять вакансій головних спеціалістів різного профілю та головних державних інспекторів інспекційного відділу. Документи на конкурс подали 21 особа, з них на складання іспиту з’явилось 17 кандидатів. Після складання іспиту до співбесіди було допущено 6 кандидатів. За результатами співбесіди визначено трьох переможців на заміщення вакантних посад головних спеціалістів.

"Наразі буде оголошено новий конкурс і ми чекаємо на кандидатів із будівельною або юридичною освітою", – сказала Марченко.

Представник Реанімаційного Пакету Реформ, член Антикорупційної ради при Київському міському голові Антон Злобін наголосив, що конкурс пройшов прозоро і зрозуміло, а керівництво новоствореного департаменту всебічно співпрацює із антикорупційною радою.