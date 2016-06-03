На консервацію виявлених на Поштовій площі артефактів виділили 11 мільйонів

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час виїзної наради з археологами, реставраторами та представниками забудовника на місці розкопок, інформує прес-служба КМДА.

Зазначається, що на сьогодні розкопки та дослідження археологічних знахідок на Поштовій площі продовжуються.

"Нам важко говорити про строки завершення археологічних робіт, оскільки майже щодня археологи знаходять нові артефакти та елементи споруд Стародавнього Києва. Наразі триває перший етап досліджень, і після його завершення та встановлення спеціальної бетонної плити розпочнеться "друга черга" розкопок нижнього шару", – сказала вона.

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При цьому всі знахідки будуть збережені, а частина оборонних і побутових споруд із дерева законсервовані. На сьогодні вже обрано найоптимальніший варіант консервації: після стабілізації стану артефакту його обробляють спеціальним хімічним розчином за певної температури.

Водночас, як підкреслила Старостенко, лише після закінчення всіх археологічних робіт може бути чітко визначена остаточна концепція музеєфікації та створено музей, щоб зберегти всі знайдені артефакти для наступних поколінь. Адже завдання міста – перетворити Поштову площу на ще одне знакове місце столиці, поряд з такими видатними київськими пам’ятками як Золоті ворота, Софія Київська та Михайлівський собор.

"Щоб забезпечити фінансування цих робіт із міського бюджету цього року було виділено 20 млн грн: 11 млн - на створення підземного музею та консервацію всіх артефактів, які були тут знайдені, ще 9 млн – на відновлення Поштового будиночка, де буде знаходитися музейна експозиція "Від Магдебурга до Майдану"

Як повідомляв УНІАН, під час реконструкції Поштової площі при здійсненні земляних робіт було виявлено нові археологічні знахідки, що відносять до першої половини XVII століття, – частину дерев’яних оборонних конструкцій.