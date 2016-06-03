У Києві конфлікт між водіями завершився стріляниною

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у м.Києві о 10:05 у чергову частину надійшло повідомлення про те, що на автозаправній станції на вулиці Кирилівській невідомий стріляв по автомобілю.

"На місце події оперативно прибули працівники поліції. Зі слів потерпілого встановлено, що невідомий водій "Peugeot" відкрив вогонь із невстановленої зброї по заявнику, який перебував у салоні "Daewoo", - йдеться у повідомленні.

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У результаті 32-річний чоловік, житель Київщини, отримав вогнепальне поранення лівого передпліччя, ймовірно, із травматичної зброї. Його доставили до лікарні, де надають необхідну медичну допомогу. Зловмисник з місця події втік.

За словами начальника Подільського управління поліції Владислава Іщенка, за попередньою інформацією, причиною інциденту став дорожній конфлікт.

"Зараз зусилля поліції спрямовані на затримання чоловіка, який відкрив вогонь, та встановлення причин і обставин інциденту", - додав він.

Зазначається, що відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.