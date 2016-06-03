Кличко про ЛГБТ-прайд у Києві: сподіваюся, "бурхливих дій" не буде (відео)

Мер столиці заявив у Чикаго, що вважає обов'язковою толерантність до всіх людей, передає Голос Америки.

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Відповідаючи на питання про те, чи можна сподіватися на гарантію безпеки під час заходу, Кличко заявив, що толерантність повинна бути до всіх людей, незважаючи на національність, віросповідання чи прихильність до "різних напрямків".

"Я впевнений, що і парад зможе пройти нормально, і ніяких бурхливих дій, сподіваюся, не буде", - переконаний мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, посли 13 країн закликали поліцію та українських громадян підтримати право ЛГБТІ-спільноти на проведення в червні Маршу рівності.

У попередні роки дата та місце проведення маршів ставали відомими в останній момент через негативне сприйняття цієї ходи серед різних представників суспільства.