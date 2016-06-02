У КМДА хочуть модернізувати систему охорони здоров’я так, щоби медичні послуги стали доступнішими

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Питання модернізації системи охорони здоров’я загалом у державі, і в столиці зокрема, назріло давно. Сьогодні продовжує функціонувати радянська система Семашко, побудована на основі командно-адміністративної моделі управління, яка себе вичерпала і, на мою думку, не виправдовує. Згідно з проектом Концепції, який ми представили для обговорення громадськості, ми пропонуємо вдосконалити існуючу систему управління. Зміна організаційно-правової форми закладів, за умови прийняття відповідних нормативних актів, дозволить у подальшому розширити їхню автономію в фінансовій та управлінській діяльності. Особливу увагу необхідно приділити підготовці кадрів адміністративно-управлінського персоналу медичних закладів із урахуванням основ сучасного менеджменту», – розповів Микола Поворозник.

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За його словами, модернізація системи управління дозволить надавати гарантований пакет медичних послуг та реалізувати право пацієнта на вільний вибір лікувального закладу та лікаря.

«Окремим пунктом проекту Концепції представлено розвиток первинної ланки надання медичної допомоги. Протягом 2011-2014 років у всіх районах міста створили 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги та 13 консультативно-діагностичних центрів, розмежували бюджети первинного і вторинного рівнів надання послуг. Амбулаторно-поліклінічні заклади столиці реорганізовано в некомерційні комунальні підприємства – консультативно-діагностичні центри та центри первинної медико-санітарної допомоги. Наразі проектом Концепції запропоновано у повному обсязі здійснити забезпечення медичним обладнанням, забезпечити фінансову доступність до медикаментів для соціально вразливих верств населення, надання медичної допомоги дітям лікарями-педіатрами», – сказав Микола Поворозник.

За його словами, розвиток вторинної ланки надання медичної допомоги передбачає створення лікарень інтенсивного та планового лікування, центрів реабілітації, хоспісів, спеціалізованих центрів із визначенням профілів надання медичної допомоги (медичних послуг) для кожного закладу охорони здоров’я. Також на підставі проведеного аналізу потужності ліжкового фонду, інтенсивності лікарень, забезпечення медичним обладнанням та устаткуванням, територіального розміщення лікарень та наявності транспортних комунікацій запропоновано створення госпітального округу або навіть округів.

У проекті Концепції запропоновано впровадити механізми медичного страхування, електронної системи охорони здоров’я та створення системи контролю за захворюваністю – CDC Kiev.

«Система громадського здоров’я, яка існує сьогодні, є нескоординованою та розпорошеною. Тому необхідно створити єдину систему спостереження за рівнем захворюваності населення та попередження ризиків їх виникнення на рівні міста. Така система дозволить забезпечувати проведення моніторингу захворювань, епідеміологічного нагляду та біологічної безпеки, здійснювати заходи з профілактики захворюваності, боротьби з епідеміями», – підсумував заступник голови КМДА Микола Поворозник.