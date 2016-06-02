Столична влада виступила проти підвищення комунальних тарифів

Як повідомляє прес-служба Кличка, мер вживатиме необхідних заходів, щоб захистити киян від наслідків цього подорожчання.

Кличко зауважив, що оголошене Кабінетом міністрів України подорожчання вартості газу вдвічі для підприємств, що забезпечують Київ тепловою енергією (ПАТ «Київенерго» та Дарницька ТЕЦ), викличе різке зростання тарифів на опалення і гарячу воду.

За словами Київського міського голови, Національна комісія з регулювання електроенергетики та комунальних послуг пропонує підняти вартість 1 гігакалорії для «Київенерго» та Дарницької ТЕЦ (ТОВ «Евро-реконструкція») вдвічі. "Це означає, що вартість опалення для населення зросте з 17 до 31 грн. за квадратний метр, а вартість гарячої води до 78 грн. за кубометр! Такі тарифи є непідйомними для більшості киян, а особливо – для пенсіонерів та сімей з дітьми, де працює один з батьків, - наголосив Віталій Кличко. - І чим викликане рішення взяти за основу ціни на газ його німецьку вартість - $185 доларів, якщо український газ коштує менше $70 доларів?", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що Україна добуває 16 млрд. кубометрів газу з необхідних для споживання населенням 18,6 млрд. кубів.

"У мене питання до Національній комісії – чи прораховувала вона спроможність населення сплачувати встановлені нею тарифи? Чи розуміє Нацкомісія, що у комунальному господарстві може відбутися колапс – зупинка комунальних підприємств через кризу неплатежів?" - підкреслив Київський міський голова.

На думку Кличка, такі необґрунтовані рішення уряду та Національної комісії можуть мати абсолютно непередбачувані наслідки – зубожіння населення, виселення сімей з житла, зростання соціальної напруги, руйнацію комунальної галузі.

Водночас, зі свого боку, мер Києва пообіцяв вживати відповідних заходів, щоб захистити киян від наслідків такого подорожчання. Насамперед, відзначив Кличко, столична влада планує до кінця цього року встановити на всіх багатоквартирних будинках міста лічильники теплової енергії, що дозволить знизити платежі киян за опалення та гарячу воду на 30% - 40%.

"Друге, я дав доручення Департаменту соціальної політики розробити додаткові механізми соціального захисту вразливих категорій населення, в першу чергу – пенсіонерів та сімей з дітьми, від наслідків різкого зростання комунальних платежів", - сказав Кличко.

Мер також доручив Департаменту фінансів розглянути можливість і відшукати додаткові кошти для виплати компенсацій таким сім’ям. "Я звертаюся також до депутатів Київської міської ради з пропозицією внести відповідні зміни в бюджет міста Києва, - зазначив Віталій Кличко. - Також я звертаюся до керівництва «Київенерго» з пропозицією аби вони мінімізували платежі для населення за опалення та гарячу воду, що буде враховано при розгляді питання про оренду майна теплового господарства міста у 2017 році", - зауважив Кличко.