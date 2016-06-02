Кличко взяв участь у відкритті Чиказького форуму глобальних міст світу

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Символічно, що проблему глобальних міст ми обговорюємо саме в Чикаго. Термін «глобальне місто» з’явився зовсім недавно, в 90-ті роки, коли було сформульовано низку гіпотез, чому виникли такі міста, – зазначив під час форуму Віталій Кличко. – У світі багато міст з багатомільйонним населенням, але далеко не кожне з них є глобальним містом. На жаль, у нас в Україні теж поки немає глобальних міст. А Чикаго, безумовно, одне з найбільших глобальних міст світу, де розташовані великі корпорації, які звідси керують своїми фінансами і ресурсами. Особисто я, як мер Києва, маю амбіції, і наше місто має потенціал у Східній Європі, щоб стати найбільшим глобальним містом цього регіону. Саме цим і обумовлена моя присутність тут, а також – бажанням перейняти досвід, як правильно вибудувати модель глобального міста», – зазначив мер Києва.

У рамках форуму Кличко обговорив співпрацю з мерами Чикаго Рамом Емануелем та Варшави – Анною Гронкевич-Вальц, поспілкувався з колегами з багатьох інших країн.

Зокрема, у розмові Кличка з мером Чикаго насамперед йшлося про можливість допомоги у запровадженні інновацій у транспортній системі Києва та залученні інвестицій у розвиток інфраструктури української столиці.

«Чикаго – місто з добре організованою транспортною структурою. У них дуже потужна муніципальна транспортна компанія. Тільки на наземному транспорті у Чикаго перевозять понад 1 мільйон пасажирів за день. Як розповів мій колега Рам Емануель, такий стрімкий і успішний розвиток міського транспорту розпочався після інноваційної реорганізації. І для Києва такий досвід сьогодні дуже цікавий і корисний», – підкреслив Кличко.

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Мер Києва зазначив, що Київ дуже зацікавлений у залученні інвестицій у розвиток інфраструктури. І тут співпраця з Чикаго може бути корисною і ефективною. Бо Чикаго сьогодні – другий за величиною фінансовий центр США після Нью-Йорка.

Крім того, Кличко та Емануель підписали спільну декларацію міст-побратимів щодо подальшого розвитку дружніх зв'язків між Києвом та Чикаго.

Також у Чикаго мер Києва відвідав українську католицьку школу Святого Миколая, зустрівся з членами правління Selfreliance Ukrainian American Federal Credit Union та представниками Американсько-єврейського комітету.