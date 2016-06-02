Кличко просить РНБО вирішити питання з боргами метрополітену за 2010-2013 роки та не допустити транспортного колапсу у Києві

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Мер зазначив, що представники російської компанії через суд вимагають від столичного метрополітену погасити накопичений борг розміром майже 2 млрд грн, який утворився у 2010-2013 роках. На підставі цього звернення, зауважив Віталій Кличко, 13 травня Господарський суд м. Києва навіть наклав арешт на сотню взятих у лізинг вагонів, чим поставив під загрозу безперебійне функціонування транспортного сполучення міста.

«Лише завдяки вчасно поданій апеляції нам вдалось домогтися зняття арешту з вагонів та уникнути транспортного колапсу столиці. Але, незважаючи на це, ситуація й досі далека від вирішення», – зазначив Київський міський голова.

Він підкреслив, що КП «Київський метрополітен» є стратегічним підприємством столиці, життєдіяльність якого сьогодні опинилась під загрозою через дії іноземної компанії.

«Ця залежність утворилася у 2009 році, коли київські чиновники провели тендер, на якому перемогла компанія ТОВ «Укррослізинг», запропонувавши вагони, переважна більшість яких були російського виробництва. Згідно з матеріалами скликаної нами у 2015 році тимчасової контрольної комісії, ТОВ «Укррослізинг» напряму пов’язана із російською компанією ВАТ «ВЕБ – лізинг», що є 100% дочірньою компанією Внєшекономбанку Росії та контролюється урядом цієї країни», – сказав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що київським метрополітеном щодня користуються близько 1 млн осіб, а тому спроба заборони експлуатації 100 вагонів метрополітену значно ускладнить транспортну систему столиці, дестабілізує роботу підприємств, установ та організацій внаслідок часткової зупинки транспорту.

«У зв’язку з цим та зважаючи на безпрецедентність ситуації, що склалася, я звернувся до РНБО та особисто до Президента України з проханням допомогти у вирішенні цієї ситуації. Зокрема, я запропонував включити зазначене питання до розгляду у порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони, розглянути можливість застосування ст. 4 Закону України «Про санкції» у зв’язку з анексією АР Крим та військовими діями на сході України. Крім того, я попросив дати відповідні доручення Генеральній прокуратурі, СБУ, МВС активізувати розслідування в рамках існуючих кримінальних проваджень та, за наявності підстав, порушити нові кримінальні провадження за вказаними фактами», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що буде відстоювати інтереси киян і робити все для того, щоб не допустити транспортного колапсу столиці.