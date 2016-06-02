Під Київрадою політсили проводять акцію з вимогою відновити райради

Як передає кореспондент УНІАН, серед учасників акції - представники партій "Батьківщина", "УКРОП", ВО "Свобода", "ДемАльянс". Вони тримають прапори своїх політичних сил.

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Як повідомляв УНІАН, 31 травня Київський міський голова Віталій Кличко зупинив рішення Київради про обіг в Центральну виборчу комісію з проханням призначити дату перших виборів в новостворені райради столиці і вніс його на повторний розгляд. В обгрунтуванні такого рішення мера кажуть, що Київрада ухвалила рішення без відповідної компетенції.

23 липня 2015 року Київрада прийняла рішення "Про управління районами міста Києва", яким визначив межі повноважень 10 районних рад у Києві і призначив перші вибори депутатів в такі райради на 27 березня 2016 року.

ЦВК оголосила про початок процесу по виборах депутатів до райради Києва з 6 лютого 2016 року.

Проте виборчий процес в районні ради в Києві було зупинено ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 27 січня 2016 року.

Райради у Києві були ліквідовані в 2010 році.